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Posted 10 декабря, 12:21

Published 10 декабря, 12:21

Modified 10 декабря, 12:23

Updated 10 декабря, 12:23

15-летняя школьница из Свердловской области тайно уехала в Крым

15-летняя школьница из Свердловской области тайно уехала в Крым

10 декабря 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.
15-летняя школьница из Серова тайно уехала в Крым.

15-летняя девочка из Серова, не предупредив родителей, отправилась в путешествие в Крым. Мать, обнаружив пропажу дочери, обратилась в правоохранительные органы.

Девочку задержали на станции Златоуст в поезде, ехавшем по маршруту Екатеринбург — Симферополь. Она объяснила свой поступок желанием жить сама у подруги в Крыму. После беседы с полицией школьницу вернули домой, сообщает Ural Mash.

Напомним, беременная девушка в Екатеринбурге сбежала из дома в тапочках.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Сбежал#Екатеринбург#Инцидент
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