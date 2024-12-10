15-летняя школьница из Свердловской области тайно уехала в Крым

Девочку задержали на станции Златоуст в поезде, ехавшем по маршруту Екатеринбург — Симферополь. Она объяснила свой поступок желанием жить сама у подруги в Крыму. После беседы с полицией школьницу вернули домой, сообщает Ural Mash.