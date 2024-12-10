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Posted 10 декабря, 09:50

Published 10 декабря, 09:50

Modified 10 декабря, 09:52

Updated 10 декабря, 09:52

В Челябинской области хирурга уволили после требования к пациенту купить лекарства

В Челябинской области хирурга уволили после требования к пациенту купить лекарства

10 декабря 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Хирурга еманжелинской больницы уволили за требование к пациенту покупать лекарства.

Главный врач еманжелинской больницы (Челябинская область) Ринад Шахмарданов подтвердил увольнение хирурга, требовавшего от госпитализированного пенсионера самостоятельной покупки лекарств и медикаментов.

Это решение последовало после жалоб пациентов и вмешательства Минздрава. Последний потребовал от руководства больницы прекратить практику приобретения пациентами лекарств за свой счет в стационаре, пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Увольнение#Врач#Челябинск#Екатеринбург#Инцидент
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