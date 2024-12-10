В Челябинской области хирурга уволили после требования к пациенту купить лекарства

Posted 10 декабря, 09:50
Published 10 декабря, 09:50
Modified 10 декабря, 09:52
Updated 10 декабря, 09:52
Главный врач еманжелинской больницы (Челябинская область) Ринад Шахмарданов подтвердил увольнение хирурга, требовавшего от госпитализированного пенсионера самостоятельной покупки лекарств и медикаментов.
Это решение последовало после жалоб пациентов и вмешательства Минздрава. Последний потребовал от руководства больницы прекратить практику приобретения пациентами лекарств за свой счет в стационаре, пишет ЕАН.
Ранее сообщалось, что мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер.