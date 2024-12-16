В Свердловской области ожидается теплая и снежная погода

Posted 16 декабря, 09:36
Published 16 декабря, 09:36
Modified 16 декабря, 09:38
Updated 16 декабря, 09:38
Юго-западные ветры приведут к повышению температуры на Среднем Урале по сравнению с обычными зимними показателями.
Середина текущей недели в регионе будет снежной. Небольшой южный ветер повлияет на температуру воздуха. 17 декабря она поднимется до -4, -9 градусов ночью и до -13, -18 градусов в центральной части региона. На севере области ночью температура будет опускаться до -18 градусов, а днем до — 13 градусов.
18 декабря температура опустится на 1-3 градуса, а ветер изменится на юго-восточный.
19 декабря продолжатся снегопады. Ветер будет переменный, 1-6 м/с. Температура ночью в центральной части региона будет держаться на отметках -9, -14 градусов, а на севере до -19. Днем -5, -10 градусов и -12, -17 градусов соответственно, сообщает региональный УГМС.
Напомним, циклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург.