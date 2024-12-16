В Свердловской области ожидается теплая и снежная погода

Середина текущей недели в регионе будет снежной. Небольшой южный ветер повлияет на температуру воздуха. 17 декабря она поднимется до -4, -9 градусов ночью и до -13, -18 градусов в центральной части региона. На севере области ночью температура будет опускаться до -18 градусов, а днем до — 13 градусов.