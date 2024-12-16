tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 09:36

Published 16 декабря, 09:36

Modified 16 декабря, 09:38

Updated 16 декабря, 09:38

В Свердловской области ожидается теплая и снежная погода

В Свердловской области ожидается теплая и снежная погода

16 декабря 2024, 09:36
Температура воздуха в Свердловской области поднимется выше стандартных показателей для этого времени года.

Юго-западные ветры приведут к повышению температуры на Среднем Урале по сравнению с обычными зимними показателями.

Середина текущей недели в регионе будет снежной. Небольшой южный ветер повлияет на температуру воздуха. 17 декабря она поднимется до -4, -9 градусов ночью и до -13, -18 градусов в центральной части региона. На севере области ночью температура будет опускаться до -18 градусов, а днем до — 13 градусов.

18 декабря температура опустится на 1-3 градуса, а ветер изменится на юго-восточный.

19 декабря продолжатся снегопады. Ветер будет переменный, 1-6 м/с. Температура ночью в центральной части региона будет держаться на отметках -9, -14 градусов, а на севере до -19. Днем -5, -10 градусов и -12, -17 градусов соответственно, сообщает региональный УГМС.

Напомним, циклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург.

Погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Снег#Погода#Прогноз погоды#Теплая погода#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика