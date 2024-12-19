tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 14:47

Published 19 декабря, 14:47

Modified 19 декабря, 14:49

Updated 19 декабря, 14:49

В Екатеринбурге блогеру Реутову назначили 400 часов обязательных работ

В Екатеринбурге блогеру Реутову назначили 400 часов обязательных работ

19 декабря 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге скандально-известный челябинский блогер Виталий Реутов по решению суда отправится на обязательные работы.

Инцидент произошел летом этого года. Популярный блогер залез на капот Porshe и начал громко оскорблять жителей Украины. В это время проходивший мимо мужчина назвал себя украинцем. После этого высказывания реутов избил мужчину.

Произошло это около ТРЦ «Антей» и попало на камеры прохожих, а затем в сеть.

Суд над блогером состоялся 18 октября. Молодого человека признали виновным в хулиганстве и насилии. Теперь ему предстоит отработать 400 часов исправительных работ, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее блогер из Сухого Лога подорвал собственную квартиру петардой во время съемки ролика.

Владимир Путин ответил блогеру Владу Бумаге про блокировку YouTube
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Блогер#Хулиганство#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика