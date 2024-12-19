В Екатеринбурге блогеру Реутову назначили 400 часов обязательных работ

Posted 19 декабря, 14:47
Published 19 декабря, 14:47
Modified 19 декабря, 14:49
Updated 19 декабря, 14:49
Инцидент произошел летом этого года. Популярный блогер залез на капот Porshe и начал громко оскорблять жителей Украины. В это время проходивший мимо мужчина назвал себя украинцем. После этого высказывания реутов избил мужчину.
Произошло это около ТРЦ «Антей» и попало на камеры прохожих, а затем в сеть.
Суд над блогером состоялся 18 октября. Молодого человека признали виновным в хулиганстве и насилии. Теперь ему предстоит отработать 400 часов исправительных работ, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее блогер из Сухого Лога подорвал собственную квартиру петардой во время съемки ролика.