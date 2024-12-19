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Posted 19 декабря, 11:14

Published 19 декабря, 11:14

Modified 19 декабря, 11:16

Updated 19 декабря, 11:16

Владимир Путин: «Авиаперевозчики хитрят с билетами для многодетных»

Владимир Путин: «Авиаперевозчики хитрят с билетами для многодетных»

19 декабря 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.
Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что авиаперевозчики хитрят с билетами для многодетных семей.

В этом году авиакомпании планируют перевезти 111 млн пассажиров. По закону многодетные семьи и семьи с детьми должны получать скидку на перелет в размере 50% от стоимости билета. Однако авиакомпании этого не делают.

Это практика должна быть прекращена. И прошу правительство вместе с компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему, — заявил глава государства.

Ранее президент прокомментировал экологическую катастрофу в Черном море.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Льготы#Екатеринбург#Перелет#Многодетные
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