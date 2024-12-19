Владимир Путин: «Авиаперевозчики хитрят с билетами для многодетных»

Posted 19 декабря, 11:14
Published 19 декабря, 11:14
Modified 19 декабря, 11:16
Updated 19 декабря, 11:16
В этом году авиакомпании планируют перевезти 111 млн пассажиров. По закону многодетные семьи и семьи с детьми должны получать скидку на перелет в размере 50% от стоимости билета. Однако авиакомпании этого не делают.
Это практика должна быть прекращена. И прошу правительство вместе с компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему, — заявил глава государства.
Ранее президент прокомментировал экологическую катастрофу в Черном море.