Президент прокомментировал экологическую катастрофу в Черном море

Posted 19 декабря, 10:42
Published 19 декабря, 10:42
Modified 19 декабря, 10:44
Updated 19 декабря, 10:44
Во время пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос о планах по ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров с топливом.
В коротком репортаже, показанном на экране в прямом эфире, местные жители сообщили, что мазут с пляжей убирают волонтеры и профессиональные службы.
Это экологическая беда, это очевидно, — ответил Владимир Путин. — Сейчас оценку действиям капитанов судом и произошедшему дают правоохранительные органы.
Глава государства отметил, что есть мнение о нарушении капитанами правил, некоторые суда ушли в укрытие и избежали затопления, некоторые остались в открытых водах, и произошел разлив топлива. В этом разбираются правоохранители и Министерство транспорта.
Путин заявил, что при необходимости группировка присутствующих в районе Анапы будет увеличена. Танкеры будут поднимать из моря.
Нужно думать и об устранении последствий сейчас, и в будущем тоже. Мне доложили, что сейчас там находится около 4 тысяч человек, который ликвидируют последствия. Это и Минприроды, и МЧС, и Минтранс, и другие ведомства. Сейчас установят боны для недопущения распространения мазута в море, уберут затвердевший мазут с пляжей, а дальше нужно подготовить большой проект по решению проблемы, в том числе, к началу теплого сезона. Надеюсь, что время не будет упущено, — заключил президент.
Ранее жители Коми попросили Владимира Путина вернуть практику привлечения к строительству в стране стройотрядов из молодых людей.