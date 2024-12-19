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Posted 19 декабря, 10:42

Published 19 декабря, 10:42

Modified 19 декабря, 10:44

Updated 19 декабря, 10:44

Владимир Путин рассказал, какая работа ведется по очистке Черного моря

Президент прокомментировал экологическую катастрофу в Черном море

19 декабря 2024, 10:42
Фото: 1MI.

Владимир Путин рассказал, какая работа ведется по очистке Черного моря

На Прямой линии президенту задали вопрос об экологической катастрофе в Черном море после крушения танкеров с топливом. Владимир Путин рассказал, какая работа по ликвидации аварии идет на юге.

Во время пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос о планах по ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров с топливом.

В коротком репортаже, показанном на экране в прямом эфире, местные жители сообщили, что мазут с пляжей убирают волонтеры и профессиональные службы.

Это экологическая беда, это очевидно, — ответил Владимир Путин. — Сейчас оценку действиям капитанов судом и произошедшему дают правоохранительные органы.

Глава государства отметил, что есть мнение о нарушении капитанами правил, некоторые суда ушли в укрытие и избежали затопления, некоторые остались в открытых водах, и произошел разлив топлива. В этом разбираются правоохранители и Министерство транспорта.

Путин заявил, что при необходимости группировка присутствующих в районе Анапы будет увеличена. Танкеры будут поднимать из моря.

Нужно думать и об устранении последствий сейчас, и в будущем тоже. Мне доложили, что сейчас там находится около 4 тысяч человек, который ликвидируют последствия. Это и Минприроды, и МЧС, и Минтранс, и другие ведомства. Сейчас установят боны для недопущения распространения мазута в море, уберут затвердевший мазут с пляжей, а дальше нужно подготовить большой проект по решению проблемы, в том числе, к началу теплого сезона. Надеюсь, что время не будет упущено, — заключил президент.

Ранее жители Коми попросили Владимира Путина вернуть практику привлечения к строительству в стране стройотрядов из молодых людей.

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