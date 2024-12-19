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Posted 19 декабря, 10:11

Published 19 декабря, 10:11

Modified 19 декабря, 10:13

Updated 19 декабря, 10:13

Путин отметил работу ЦБ и правительства РФ

Путин отметил работу ЦБ и правительства РФ

19 декабря 2024, 10:11
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин отметил работу Центробанка и правительства во время пресс-конференции 19 декабря 2024 года.

Так, во время выступления Путин сделал замечание по поводу недоработок в экономической сфере общества.

Некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, некоторые эксперты считают, что это нужно было бы делать раньше, — сообщил президент.

Кроме того, президент отметил хорошую работу правительства РФ в 2024 году. По его словам, было проделано много работы, поставлены задачи, национальные цели развития, нацпроекты.

Помимо вышеперечисленного Путин сообщил, что можно было бы поработать и в отраслевом плане, думать о развитии отдельных отраслей производства товаров широкого спроса.

Напомним, за год Свердловской области цена на минимальный набор продуктов выросла более, чем на 15%.

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