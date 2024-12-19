Путин: «Берзработица в России рекордно низкая»

Posted 19 декабря, 09:27
Published 19 декабря, 09:27
Modified 19 декабря, 09:29
Updated 19 декабря, 09:29
На начавшейся пресс-конференции с Владимиром Путиным одной из первых тем стала экономика страны.
Глава государства заявил, что уровень безработицы в России составил 2,3%.
Никогда у нас такого низкого уровня не было, — заявил Путин.
Президент отметил, что отрасли производства показали рост. Объемы промышленности выросли на 4,4%, перерабатывающая отрасль показала рост 8,1%.
В некоторых отраслях — еще больше, — подытожил Владимир Путин.
Конференция с Владимиром Путиным началась около 12 часов по московскому времени. Сегодня вопросы будут задавать и журналисты, и граждане страны.