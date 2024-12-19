tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:27

Published 19 декабря, 09:27

Modified 19 декабря, 09:29

Updated 19 декабря, 09:29

На Прямой линии президент заявил, что уровень безработицы достиг минимума

Путин: «Берзработица в России рекордно низкая»

19 декабря 2024, 09:27
Фото: 1MI.

На Прямой линии президент заявил, что уровень безработицы достиг минимума

Сюжет
Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Во время «Итогов года с Владимиром Путиным» президент заявил, что безработица в России достигла исторического минимума.

На начавшейся пресс-конференции с Владимиром Путиным одной из первых тем стала экономика страны.

Глава государства заявил, что уровень безработицы в России составил 2,3%.

Никогда у нас такого низкого уровня не было, — заявил Путин.

Президент отметил, что отрасли производства показали рост. Объемы промышленности выросли на 4,4%, перерабатывающая отрасль показала рост 8,1%.

В некоторых отраслях — еще больше, — подытожил Владимир Путин.

Конференция с Владимиром Путиным началась около 12 часов по московскому времени. Сегодня вопросы будут задавать и журналисты, и граждане страны.

Читайте также:
Где посмотреть прямую линию ПутинаВопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подаркиНа Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к Путину
Началась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Путин#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика