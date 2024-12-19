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Posted 19 декабря, 09:16

Published 19 декабря, 09:16

Modified 19 декабря, 09:18

Updated 19 декабря, 09:18

В Москве стартовала Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

Началась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

19 декабря 2024, 09:16
Фото: 1MI.

В Москве стартовала Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

В Москве начинается пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Формат носит название «Итоги года».

В Москве 19 декабря 2024 года началась программа «Итоги года» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

С доковидного 2019 года формат объединяет пресс-конференцию главы государства и прямую линию с жителями, где задать вопросы могут как журналисты, так и граждане страны.

Стоит отметить, что перед выступлением президента Прямые линии проводят и губернаторы регионов, поэтому часть вопросов снимается на региональном уровне.

Статистика, подведенная журналистами перед началом «Итогов года», гласит, что во время Прямых линий президент отвечал на вопросы в сумме более 64 часов.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги#Пресс-конференция#Путин
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