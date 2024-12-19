Началась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным

Posted 19 декабря, 09:16
Published 19 декабря, 09:16
Modified 19 декабря, 09:18
Updated 19 декабря, 09:18
В Москве 19 декабря 2024 года началась программа «Итоги года» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
С доковидного 2019 года формат объединяет пресс-конференцию главы государства и прямую линию с жителями, где задать вопросы могут как журналисты, так и граждане страны.
Стоит отметить, что перед выступлением президента Прямые линии проводят и губернаторы регионов, поэтому часть вопросов снимается на региональном уровне.
Статистика, подведенная журналистами перед началом «Итогов года», гласит, что во время Прямых линий президент отвечал на вопросы в сумме более 64 часов.