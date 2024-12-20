Свердловский врач рассказал о надвигающемся опасном вирусе

Posted 20 декабря, 10:00
Published 20 декабря, 10:00
Modified 20 декабря, 10:02
Updated 20 декабря, 10:02
Свердловские врачи бьют тревогу: на регион надвигается опасный птичий грипп. Заболевание постоянно мутирует, и, по словам специалистов, тяжелых случаев не избежать.
Свердловский доктор Александр Соловьев в рамках выступления на ОТВ рассказал, что вирус мутирует и по-другому влияет на животных, а следовательно, и на человека. После 1 или 2-х мутаций люди могут начать массово заражаться и тяжело болеть.
По мнению эксперта рост заболеваемости ожидается из-за роста туризма и рабочих отношений с Китаем, Ближнем Востоком и Африкой.
Напомним, в школах Кузбасса произошел карантин из-за опасного вируса.