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Posted 20 декабря, 10:00

Published 20 декабря, 10:00

Modified 20 декабря, 10:02

Updated 20 декабря, 10:02

Свердловский врач рассказал о надвигающемся опасном вирусе

Свердловский врач рассказал о надвигающемся опасном вирусе

20 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Свердловчанам грозит распространение птичьего гриппа.

Свердловские врачи бьют тревогу: на регион надвигается опасный птичий грипп. Заболевание постоянно мутирует, и, по словам специалистов, тяжелых случаев не избежать.

Свердловский доктор Александр Соловьев в рамках выступления на ОТВ рассказал, что вирус мутирует и по-другому влияет на животных, а следовательно, и на человека. После 1 или 2-х мутаций люди могут начать массово заражаться и тяжело болеть.

По мнению эксперта рост заболеваемости ожидается из-за роста туризма и рабочих отношений с Китаем, Ближнем Востоком и Африкой.

Напомним, в школах Кузбасса произошел карантин из-за опасного вируса.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Вирус#Вирусы#Екатеринбург#Инцидент#Вирусные инфекции
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