В Екатеринбурге бизнесмен, помогая бойцам СВО случайно перевел полмиллиона мошенникам

Posted 27 декабря, 13:29
Published 27 декабря, 13:29
Modified 27 декабря, 13:31
Updated 27 декабря, 13:31
Предприниматель из столицы Среднего Урала с самого начала спецоперации помогает бойцам. Но в этот раз все пошло не по плану. Он увидел в сети интернет объявление о продаже БПЛА и решил закупить их для российских военнослужащих.
На приобретение техники он в качестве предоплаты перевел продавцу полмиллиона рублей. После этого продавец удалил переписку и пропал, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона.