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Posted 27 декабря, 13:29

Published 27 декабря, 13:29

Modified 27 декабря, 13:31

Updated 27 декабря, 13:31

В Екатеринбурге бизнесмен, помогая бойцам СВО случайно перевел полмиллиона мошенникам

В Екатеринбурге бизнесмен, помогая бойцам СВО случайно перевел полмиллиона мошенникам

27 декабря 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге предприниматель хотел помочь участникам спецоперации и попал на мошенников.

Предприниматель из столицы Среднего Урала с самого начала спецоперации помогает бойцам. Но в этот раз все пошло не по плану. Он увидел в сети интернет объявление о продаже БПЛА и решил закупить их для российских военнослужащих.

На приобретение техники он в качестве предоплаты перевел продавцу полмиллиона рублей. После этого продавец удалил переписку и пропал, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенник#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Зона СВО
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