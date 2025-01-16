Крещенским купаниям быть! В Нижнем Тагиле будут действовать ограничительные меры

Posted 16 января, 09:35
Published 16 января, 09:35
Modified 16 января, 09:37
Updated 16 января, 09:37
В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к проведению православного обряда купания на Крещение Господне. Прорубь для окунания по традиции возводят у клуба моржей в акватории Тагильского пруда.
В целом все уже готово, палатки, тепловые пушки. При этом мы прекрасно понимаем, что если высокая температура воздуха сохранится, мы должны будем закрыть купель. Мы понимаем и то, что люди все равно найдут места для окунания. Тогда ситуация выйдет из-под контроля. Будем надеяться, что за оставшееся до праздника время лед окрепнет, — пояснил начальник отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрей Мишин.
На месте купели будут усилены меры безопасности. Допускается одновременный выход на лед только 4 человек: 2 — у купели, 2 — готовятся. Скопление большого количества тагильчан, которое наблюдалось в предыдущие годы, на тонком льду может нести большую опасность. В связи с этим администрацией Нижнего Тагила предусмотрена усиленная охрана участка. Кроме полицейских, спасателей и водолазов, наблюдение будут вести сотрудники ЧОПов и волонтеры. Отмечается, что патрулирование начнется в ночь с 18 на 19 января.
Работы осложнены минимальной толщиной льда. Максимум 25 сантиметров наблюдаем, есть участки, где вода выходит на поверхность льда, но мы, конечно, стараемся их обойти. В этом году купель немного сместили, потому что на старом месте образовалась промоина. Православный крест, который всегда мы делали за прорубью, перенесем ближе к берегу, чтобы тагильчане смогли у него сфотографироваться. Это у нас неизменная локация для фотосъемок, — рассказал редакции TagilCity.ru директор МАСОУ «Спартак» Алексей Тюрин.
Единственное официально оборудованное в городе место начнет работу 19 января в 8:00 часов и завершится в 22:00 часа. Освещение купели запланировано в этот же день в 10:00 часов утра.
Готовимся к празднованию полным ходом. Все должно пройти, как обычно, на самом высоком уровне. В этом году по всей России, не только у нас в городе, теплая зима. Пытаемся подстроиться под те условия, которые сегодня есть, вносим корректировки по мере необходимости. Совместно с полицией и сотрудниками МЧС усиливаем охрану, привлекаем большое число волонтеров. Обязательно проведем обряд водоосвящения. Главная задача — не допустить выхода на лед большого числа людей. Палатки, несмотря на погодные условия, будут стоять там, где и всегда. Переживали за то, что вода выйдет на лед, однако на сегодняшний день все проходит в штатном порядке, — сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Мониторинг ситуации проходит в ежедневном режиме. Все службы города готовы к предстоящей работе, к которой будут привлечены и сотрудники станции скорой медицинской помощи.
Как итог проделанной работы, могу сказать, что купель мы немного сместили в связи с ухудшением погодных условий. По прямой у спуска купель строить было нельзя. Крест, традиционно размещаемый за прорубью, весит свыше тонны. Поэтому мы сместили и его. Приемка купели пройдет 17 января. В этот же день ожидаются и результаты проб воды. Роспотребнадзор следит за этим, — резюмировал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Отказаться от проведения обряда городские власти обещают только при наступлении критической ситуации: если лед продолжит таять. Тогда помосты, ведущие к купели, будут сняты, а сама прорубь — закрыта.