Крещенским купаниям быть! В Нижнем Тагиле будут действовать ограничительные меры

На месте купели будут усилены меры безопасности. Допускается одновременный выход на лед только 4 человек: 2 — у купели, 2 — готовятся. Скопление большого количества тагильчан, которое наблюдалось в предыдущие годы, на тонком льду может нести большую опасность. В связи с этим администрацией Нижнего Тагила предусмотрена усиленная охрана участка. Кроме полицейских, спасателей и водолазов, наблюдение будут вести сотрудники ЧОПов и волонтеры. Отмечается, что патрулирование начнется в ночь с 18 на 19 января.