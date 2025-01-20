В Артемовском перерасчет платы за отопление произведен после жалоб

Posted 20 января, 08:21
Published 20 января, 08:21
Modified 20 января, 08:23
Updated 20 января, 08:23
Прокуратура Артемовского добилась перерасчета платы за отопление для жителей дома №2 «б» по улице Дзержинского.
Ранее из-за некорректной работы общедомового прибора учета жильцам неверно начисляли плату за отопление с сентября по октябрь 2024 года. После вмешательства прокуратуры «Объединенная теплоснабжающая компания» устранила неполадки и сделала перерасчет на сумму более 152,8 тысячи рублей.
Сумма перерасчета отражена в ноябрьских квитанциях, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в России коммунальные платежи вырастут на 12%.