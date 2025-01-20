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Posted 20 января, 08:21

Published 20 января, 08:21

Modified 20 января, 08:23

Updated 20 января, 08:23

В Артемовском перерасчет платы за отопление произведен после жалоб

В Артемовском перерасчет платы за отопление произведен после жалоб

20 января 2025, 08:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Артемовском перерасчета платы за отопление жители одного из домов добились только после жалоб.

Прокуратура Артемовского добилась перерасчета платы за отопление для жителей дома №2 «б» по улице Дзержинского.

Ранее из-за некорректной работы общедомового прибора учета жильцам неверно начисляли плату за отопление с сентября по октябрь 2024 года. После вмешательства прокуратуры «Объединенная теплоснабжающая компания» устранила неполадки и сделала перерасчет на сумму более 152,8 тысячи рублей.

Сумма перерасчета отражена в ноябрьских квитанциях, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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