В Артемовском перерасчет платы за отопление произведен после жалоб

Ранее из-за некорректной работы общедомового прибора учета жильцам неверно начисляли плату за отопление с сентября по октябрь 2024 года. После вмешательства прокуратуры «Объединенная теплоснабжающая компания» устранила неполадки и сделала перерасчет на сумму более 152,8 тысячи рублей.