Тагильчанка осуждена за осквернение мемориала в День памяти и скорби

Posted 29 января, 13:33
Published 29 января, 13:33
Modified 29 января, 13:35
Updated 29 января, 13:35
Инцидент произошел 22 июня прошлого года. В День памяти и скорби пьяная женщина залезла на Вечный огонь, расположенный на Площади Славы и стала на нем танцевать. Затем женщина прикурила от огня сигарету.
Прохожие сделали хулиганке замечание, однако на нее это не подействовало. Танцы на мемориале продолжились.
В результате на тагильчанку завели дело. Суд назначил ей 360 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее в Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков.