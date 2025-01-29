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Posted 29 января, 13:33

Published 29 января, 13:33

Modified 29 января, 13:35

Updated 29 января, 13:35

Тагильчанка осуждена за осквернение мемориала в День памяти и скорби

Тагильчанка осуждена за осквернение мемориала в День памяти и скорби

29 января 2025, 13:33
Фото: Изображение Midjourney.
360 часов обязательных работ получила тагильчанка за осквернение мемориала.

Инцидент произошел 22 июня прошлого года. В День памяти и скорби пьяная женщина залезла на Вечный огонь, расположенный на Площади Славы и стала на нем танцевать. Затем женщина прикурила от огня сигарету.

Прохожие сделали хулиганке замечание, однако на нее это не подействовало. Танцы на мемориале продолжились.

В результате на тагильчанку завели дело. Суд назначил ей 360 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Осквернение#Екатеринбург#Инцидент
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