Названы самые распространенные причины отравлений жителей Свердловской области

Posted 2 февраля, 09:35
Published 2 февраля, 09:35
Modified 2 февраля, 09:37
Updated 2 февраля, 09:37
В минувшем году больше всего случаев отравления зафиксировано при употреблении алкогольных напитков, наркотических веществ и приема лекарственных препаратов, пишет «Екатеринбург. Главное».
Были также случаи отравления уксусной кислотой, бытовой химией, несъедобными грибами и угарным газом. Такие случаи были единичными.
Две трети отравившихся были безработные, чуть менее 10% дети школьного возраста и около 6% люди пенсионного возраста.
Напомним, отравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельными.