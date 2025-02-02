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Posted 2 февраля, 09:35

Published 2 февраля, 09:35

Modified 2 февраля, 09:37

Updated 2 февраля, 09:37

Названы самые распространенные причины отравлений жителей Свердловской области

Названы самые распространенные причины отравлений жителей Свердловской области

2 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге количество отравившихся в минувшем году выросло почти на 17 процентов.

В минувшем году больше всего случаев отравления зафиксировано при употреблении алкогольных напитков, наркотических веществ и приема лекарственных препаратов, пишет «Екатеринбург. Главное».

Были также случаи отравления уксусной кислотой, бытовой химией, несъедобными грибами и угарным газом. Такие случаи были единичными.

Две трети отравившихся были безработные, чуть менее 10% дети школьного возраста и около 6% люди пенсионного возраста.

Напомним, отравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельными.

Алкоголь, лекарства и наркотики: в Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#Отравление#Екатеринбург
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