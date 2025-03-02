Следопыт из Свердловской области получил медаль за отвагу на СВО

Posted 2 марта, 07:20
Published 2 марта, 07:20
Modified 2 марта, 07:22
Updated 2 марта, 07:22
В сообществе уточнили, что Семенов начал служить еще за год до начала СВО, а затем он подписал контракт.
Военный является следопытом II разряда. Он воспитывался в отряде «Флотилия „Ковчег“». По словам руководителя отряда Всеволода Кривцова, в отпуске воспитанник всегда посещает свой отряд. Он пожелал Ивану скорейшего возвращения домой и отметил его патриотизм.
Напомним, в преддверии Дня Победы в Нижнем Тагиле ветеранам активно вручают памятные медали в честь праздника.