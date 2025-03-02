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Posted 2 марта, 07:20

Published 2 марта, 07:20

Modified 2 марта, 07:22

Updated 2 марта, 07:22

Православный следопыт из Свердловской области получил медаль на СВО

Следопыт из Свердловской области получил медаль за отвагу на СВО

2 марта 2025, 07:20
Фото: 1MI.

Православный следопыт из Свердловской области получил медаль на СВО

Медаль Суворова «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества в боевых действиях» получил православный следопыт из Екатеринбурга Иван Семенов. Мужчина с первых дней находится на спецоперации, сообщили в екатеринбургском «Братстве Православных Следопытов» (БПС).

В сообществе уточнили, что Семенов начал служить еще за год до начала СВО, а затем он подписал контракт.

Военный является следопытом II разряда. Он воспитывался в отряде «Флотилия „Ковчег“». По словам руководителя отряда Всеволода Кривцова, в отпуске воспитанник всегда посещает свой отряд. Он пожелал Ивану скорейшего возвращения домой и отметил его патриотизм.

Напомним, в преддверии Дня Победы в Нижнем Тагиле ветеранам активно вручают памятные медали в честь праздника.

В Верхней Салде началось вручение памятных медалей к 80-летию победы
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#Ирина Кирилова#Общество#Награда#Медаль#Военный#Екатеринбург#СВО
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