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Posted 14 марта, 08:07

Published 14 марта, 08:07

Modified 14 марта, 08:09

Updated 14 марта, 08:09

СК РФ расследует массовое отравление учащихся в Екатеринбурге

Бастрыкин запросил отчет по делу о массовом отравлении студентов в Екатеринбурге

14 марта 2025, 08:07
Фото: Изображение Midjourney.

СК РФ расследует массовое отравление учащихся в Екатеринбурге

12 марта 2025 года в Екатеринбурге произошло ЧП: 27 учеников одного из ВУЗов города обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. 20 из них были госпитализированы. Следственный комитет РФ незамедлительно возбудил уголовное дело.

Председатель СК Александр Бастрыкин лично взял расследование под свой контроль. Он поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко подготовить детальный отчет о ходе следствия и предпринятых мерах.

После массовой госпитализации студентов УрФУ в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
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Следователи проводят проверку всех возможных версий, включая нарушение санитарных норм, халатность персонала или умышленное причинение вреда. В рамках расследования уже проведены осмотры помещений школьной столовой, изъяты образцы продуктов и воды для лабораторных исследований. Также опрошены сотрудники образовательного учреждения, учащиеся и их родители. Эксперты проводят тщательный анализ всех собранных материалов, чтобы установить источник отравления.

Ранее в детском садике Екатеринбурга 16 детей заразились сальмонеллезом.

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