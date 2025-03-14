Бастрыкин запросил отчет по делу о массовом отравлении студентов в Екатеринбурге

Следователи проводят проверку всех возможных версий, включая нарушение санитарных норм, халатность персонала или умышленное причинение вреда. В рамках расследования уже проведены осмотры помещений школьной столовой, изъяты образцы продуктов и воды для лабораторных исследований. Также опрошены сотрудники образовательного учреждения, учащиеся и их родители. Эксперты проводят тщательный анализ всех собранных материалов, чтобы установить источник отравления.