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Posted 14 марта, 09:05

Published 14 марта, 09:05

Modified 14 марта, 09:07

Updated 14 марта, 09:07

Учения по спасению на воде проведут в Нижнем Тагиле

Учения по спасению на воде проведут в Нижнем Тагиле

14 марта 2025, 09:05
Фото: 1MI.
22 марта в 12:00 на территории спасательной станции по адресу улица Водная, дом 12 пройдут учения для всех желающих стремящимся приобрести полезные навыки по спасению утопающих.

Профессионалы из МБУ «Центр защиты населения», среди которых опытные спасатели и водолазы, поделятся своими знаниями и опытом. Они расскажут о различных способах спасения пострадавших на воде и продемонстрируют, как грамотно использовать спасательные средства.

Особое внимание будет уделено практической части занятий. После теоретической подготовки участники смогут сами попробовать себя в роли спасателя. Отработка навыков выброски спасательного оборудования станет одной из ключевых частей мероприятия.

Практика показывает, что любой человек может оказаться в ситуации, когда его вмешательство способно спасти чью-то жизнь. Так что участие в таких учениях не только повышает вашу уверенность в себе, но и делает мир вокруг чуть более безопасным.

Ранее спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего человека из закрытой емкости и оказывать ему первую помощь

Спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего
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