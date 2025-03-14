Учения по спасению на воде проведут в Нижнем Тагиле

Posted 14 марта, 09:05
Published 14 марта, 09:05
Modified 14 марта, 09:07
Updated 14 марта, 09:07
Профессионалы из МБУ «Центр защиты населения», среди которых опытные спасатели и водолазы, поделятся своими знаниями и опытом. Они расскажут о различных способах спасения пострадавших на воде и продемонстрируют, как грамотно использовать спасательные средства.
Особое внимание будет уделено практической части занятий. После теоретической подготовки участники смогут сами попробовать себя в роли спасателя. Отработка навыков выброски спасательного оборудования станет одной из ключевых частей мероприятия.
Практика показывает, что любой человек может оказаться в ситуации, когда его вмешательство способно спасти чью-то жизнь. Так что участие в таких учениях не только повышает вашу уверенность в себе, но и делает мир вокруг чуть более безопасным.
Ранее спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего человека из закрытой емкости и оказывать ему первую помощь