Тагильские спасатели рассказали, как действовать во время поломки лифта

Posted 27 февраля, 06:28
Published 27 февраля, 06:28
Modified 27 февраля, 06:30
Updated 27 февраля, 06:30
Так, тагильчанам советуют не паниковать и не пытаться выбраться из подъемника самостоятельно. Необходимо нажать на кнопку вызова диспетчера или, если кнопки нет, позвонить по номеру в компанию, которая обслуживает лифт, рассказали в «Центре защиты населения» Нижнего Тагила.
Зная, как действовать, вы сможете сохранить спокойствие и избежать паники, — рассказали в нижнетагильской организации.
Если номера компании нет, тогда следует звонить по номеру 112. В случае, если нет с собой телефона, нужно громко звать на помощь.