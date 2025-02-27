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Posted 27 февраля, 06:28

Published 27 февраля, 06:28

Modified 27 февраля, 06:30

Updated 27 февраля, 06:30

Тагильские спасатели рассказали, как действовать во время поломки лифта

Тагильские спасатели рассказали, как действовать во время поломки лифта

27 февраля 2025, 06:28
Фото: Изображение Midjourney.
Спасатели в Нижнем Тагиле рассказали, как действовать горожанам в случае застревания в лифте из-за его поломки.

Так, тагильчанам советуют не паниковать и не пытаться выбраться из подъемника самостоятельно. Необходимо нажать на кнопку вызова диспетчера или, если кнопки нет, позвонить по номеру в компанию, которая обслуживает лифт, рассказали в «Центре защиты населения» Нижнего Тагила.

Зная, как действовать, вы сможете сохранить спокойствие и избежать паники, — рассказали в нижнетагильской организации.

Если номера компании нет, тогда следует звонить по номеру 112. В случае, если нет с собой телефона, нужно громко звать на помощь.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле обновят лифты в пяти жилых домах на Вагонке.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Центр защиты населения#Жилые дома#Лифт#Поломка#Екатеринбург#Рекомендации#Горожане
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