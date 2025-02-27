Тагильские спасатели рассказали, как действовать во время поломки лифта

Так, тагильчанам советуют не паниковать и не пытаться выбраться из подъемника самостоятельно. Необходимо нажать на кнопку вызова диспетчера или, если кнопки нет, позвонить по номеру в компанию, которая обслуживает лифт, рассказали в «Центре защиты населения» Нижнего Тагила.