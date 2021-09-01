Для строительства детского сада на Красном Камне в Нижнем Тагиле проведут изыскания

Поиски подрядчика для выполнения инженерных изысканий для строительства нового детского сада на 270 мест в микрорайоне «Приречный» на Красном Камне стартовали в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составит 482 тысячи рублей.

Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Согласно документации, будущий объект не принадлежит к каким-либо объектам транспортной инфраструктуры или другим, которые могут повлиять на безопасность. Кроме того, на территории, где планируется строительство, не имеется рисков возникновения опасных катаклизмов или техногенных воздействий. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, которые в дальнейшем лягут в основу проекта детского сада. Также отмечается, что это поможет пройти государственную экспертизу и другие согласования. В частности, на территории должны быть проведены инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические, например, нужно оценить токсичность грунтов, загрязнение воздуха, химическое загрязнение вод. По результатам исследований должен быть получен ряд справок, например, справка о загрязнении воздуха, отсутствии скотомогильников, объектов культурного наследия, полигонов ТБО, и другие. Планируется, что новое здание будет размером 65,9×31,8 метра с тремя этажами и подвалом. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 13 сентября 2021 года. Сами работы должны быть проведены до 31 декабря 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле также начаты поиски подрядчика на выполнение инженерных изысканий для капитального ремонта школы № 32. Начальная стоимость работ составляет 531 тысячу рублей. Согласно техническому заданию, работы должны быть проведены на участке в 1,2 гектара. Изыскания на капремонт школы № 32 запланированы в Нижнем Тагиле

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