Соглашение о свободной торговле планируется заключить между Россией и странами Азии

Между странами АСЕАН (Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Россией планируется заключить соглашение о свободной торговле. Партнерами РФ в этом вопросе выступят и другие государства Евразийского экономического союза.

Такую идею озвучил президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин во время Восточного экономического форума, пишет издание News Tracker. В настоящий момент подобная договорённость уже есть между Россией и Вьетнамом и Сингапуром. Катырин подчеркнул, что большинство государств ассоциации изъявили желание начать сотрудничество со странами Евразийского союза в целом. России необходимо увеличивать своё экономическое влияние в странах Азии, считает глава ТПП. Например, продукция отечественных производителей будут лоббировать на рынке Индонезии — с этим регионом у России особая торговая связь. Так, в Джакарте будет открыто представительство РФ, нацеленное на все страны ассоциации. Онo, в том числе, будет нацеленo на оказание помощи нашим предприятиям, на продвижение нашей продукции и услуг. Кстати говоря, у нас с этим регионом самая диверсифицированная внешняя торговля. Она не основана ни на газе, ни на нефти, ни на угле, там всегo понемногу. Очень разный спектр всегo, чтo мы продаем в этот регионотметил президент ТПП. Во время сессии «Бизнес-диалог „Россия — АСЕАН“» Сергей Катырин заявил о возвращении товарооборота между странами на «доковидный» уровень. За первые полгода в 2021 году рост составил 25%. Помимо общих вопросов посетители форума обсудили и проблемы бизнеса в период пандемии, а также препятствия для инвесторов в российских регионах. Мы рассказывали об инструментах, которые наработаны нами. Этo и деловые советы, которые у нас созданы с каждой из десяти стран АСЕАН, и общий Деловой совет «Россия — АСЕАН», который аккумулирует вопросы и проблемы и поднимает их перед правительствами — нашим и той или иной страны. У нас есть уже устоявшиеся связи сo всеми торговo-промышленными палатами, рассказал Катырин. Также наметилось и решение наиболее актуальных проблем иностранных инвесторов — упрощение бюрократического фактора. В первую очередь, считает Катырин, долен быть проработан инвестиционный климат. Глава ТПП уверен, что большее количество усилий по сокращению всей бюрократической процедуры должно привести к решению большинства подобных проблем. Должна быть четко выстроена система работы с инвесторами, сопровождение инвестпроектов, чтобы, уж если пригласили инвестора, то отрабатывать с ним до конца, подытожил Сергей Катырин.

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