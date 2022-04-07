Экс-депутату думы Артемовского придется выплатить 3,7 млн и вернуть недвижимость

Экс-депутату думы Артемовского придется выплатить 3,7 млн и вернуть недвижимость
Экс-депутату думы Артемовского придется выплатить 3,7 млн и вернуть недвижимость
Сегодня, 15:28ЭкономикаФото: pixabay.com
Прокуратура сумела доказать в суде, что депутат думы Артемовского не мог купить квартиру стоимостью более 5,3 млн рублей при помощи законно полученных доходов.

Прокуратура взыскала с экс-депутата в доход государства сумму свыше 3,7 млн рублей и нежилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что в 2020 году депутат думы Артемовского городского округа купил жилье на сумму более 5,3 млн рублей. Спустя небольшой отрезок времени он подарил эту квартиру своей дочери.

В ходе проверки прокуратуры законность получения доходов, за счет которых куплена квартира, не была подтверждена. Цены этой квартиры значительно превысила доход парламентария и членов его семьи за прошедшие три года.

Прокуратура направила в суд заявление о взыскании в доход государства суммы свыше 4,8 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора на 3,7 млн рублей, а также обратив в доход РФ нежилое помещение стоимостью более миллиона рублей. Судебный акт пока не вступил в силу.

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