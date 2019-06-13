Тагильчане стали чаще брать ипотеку

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За 2018 год банки предоставили тагильчанам 2 994 ипотечных кредита на сумму 3,87 млрд рублей, что почти на миллиард больше по сравнению с 2017 годом, сообщает агентство новостей «Между строк» со ссылкой на отчёт главы города Владислава Пинаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
38,9% кредитов были выданы молодым семьям. В 67% случаев тагильчане оформляли ипотеку в Сбербанке.
В 2018 году средняя заработная плата тагильчан составила 37 тысяч рублей. Более высокие зарплаты получали строители, работники обрабатывающих производств, области информации и связи, а также люди, занимающиеся финансовой, страховой и научной деятельностью. Реальные доходы тагильчан в 2018 году стали меньше на 0,1%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей