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#домахорошо
Тагильчане стали чаще брать ипотеку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильчане стали чаще брать ипотеку

Сегодня, 16:33ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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