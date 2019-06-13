Тагильчане стали чаще брать ипотеку

В 2018 году средняя заработная плата тагильчан составила 37 тысяч рублей. Более высокие зарплаты получали строители, работники обрабатывающих производств, области информации и связи, а также люди, занимающиеся финансовой, страховой и научной деятельностью. Реальные доходы тагильчан в 2018 году стали меньше на 0,1%.