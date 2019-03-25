Свердловская область оказалась на 46-м месте по доступности ипотеки

Posted 25 марта 2019, 03:21
Published 25 марта 2019, 03:21
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В лидерах по доступности ипотеки в 2018 году оказались ЯНАО, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. В ЯНАО 68,2% семей могут позволить себе жилье в ипотеку, в Магадане - 61,8%, в Югре 55,9% семей могут позволить себе ипотечный кредит. Среди положительных факторов названы высокие зарплаты и ценовая доступность жилья.
По данным РИА Новости, Ленинградская область расположилась на 7-м месте, Московская область - на 19-м, Челябинская область оказалась на 12-й строчке, Тюменская область заняла 15 строчку, Свердловская область оказалась на 46-м месте, лишь 27% свердловчан могут позволить себе ипотеку.
Ранее сообщалось, что в 2019 году жители Свердловской области стали реже брать ипотеку.