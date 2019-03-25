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Posted 25 марта 2019, 03:21

Published 25 марта 2019, 03:21

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Свердловская область оказалась на 46-м месте по доступности ипотеки

25 марта 2019, 03:21
В России составлен рейтинг доступности ипотеки. Свердловская область оказалась на 46-м месте.

В лидерах по доступности ипотеки в 2018 году оказались ЯНАО, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. В ЯНАО 68,2% семей могут позволить себе жилье в ипотеку, в Магадане - 61,8%, в Югре 55,9% семей могут позволить себе ипотечный кредит. Среди положительных факторов названы высокие зарплаты и ценовая доступность жилья.

По данным РИА Новости, Ленинградская область расположилась на 7-м месте, Московская область - на 19-м, Челябинская область оказалась на 12-й строчке, Тюменская область заняла 15 строчку, Свердловская область оказалась на 46-м месте, лишь 27% свердловчан могут позволить себе ипотеку.

Ранее сообщалось, что в 2019 году жители Свердловской области стали реже брать ипотеку.

#Экономика#Свердловская область#Кредит#Ипотека#Доступное жилье
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