Свердловская область оказалась на 46-м месте по доступности ипотеки

В лидерах по доступности ипотеки в 2018 году оказались ЯНАО, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. В ЯНАО 68,2% семей могут позволить себе жилье в ипотеку, в Магадане - 61,8%, в Югре 55,9% семей могут позволить себе ипотечный кредит. Среди положительных факторов названы высокие зарплаты и ценовая доступность жилья.