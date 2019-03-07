В начале 2019 года свердловчане стали реже брать ипотеку и чаще кредиты наличными

В январе 2019 года сумма кредитов наличными выросла на 38% (с 6,7 млрд до 9,3 млрд рублей). При этом число выданных в регионе кредитов наличными увеличилось на 26%.

Увеличение числа кредитов - симптом того, что люди более позитивно относятся к будущему, и, как правило, в экономике обратной ситуацией является склонность к накоплению. При негативном сценарии люди не кредитуются, а придерживают капитал и свои траты. Когда мы видим рост числа кредитов - это на самом деле увеличение оптимизма у населения,говорит Макс Щербинин, доцент НТИ (филиала) УрФУ.

Меньше кредиток и покупок в магазинах Падение на 8% в рублях и на 12% в единицах показывают POS-кредиты (на товары и услуги в магазинах). Несущественный рост (3%) отмечается по кредитным картам: 1,729 млрд рублей в 2019 году при 1,676 млрд рублей в 2018 году. В единицах карт было выдано на 1% меньше, сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Относительно рынка карт можно отметить одну тенденцию 2018 года – меняется покупательская модель по картам. Растет популярность операций через интернет. Это связано в первую очередь с популяризацией интернета среди всех целевых групп населения. Если еще лет 5-7 назад большинство клиентов относились к покупкам в интернете с долей недоверия, и людям комфортнее было приехать в магазин, чтобы самим посмотреть товар, то сейчас многие обращаются за покупками в крупные интернет-магазины. Стремительно растет популярность бесконтактных платежей, в том числе совершенных с использованием платежных приложений. Все это позволяет кредитным картам сохранять свою привлекательность, уверены в АО «Россельхозбанк».

Автокредит ы дорожают В этом году в Свердловской области на 20% выросла сумма по автокредитам. Объем автокредитов в январе текущего года составил 987,26 млн рублей при 825,95 млн рублей годом ранее. А в единицах рост составил всего 4%.

Из статистики видно, что автокредит вырос суммой и почти не вырос количеством. Число людей примерно то же: или им пришлось выложить за машину больше денег, или вырос оптимизм - и то, и другое может быть, считает Макс Щербинин, доцент НТИ (филиала) УрФУ.

В целом собеседники редакции отмечают как общее подорожание автомобилей, так и увеличение спроса на более дорогие автомобили. Все это и дает автокредитованию топовые показатели по росту.

Ипотека интересует меньше В 2019 году спрос на ипотеку снизился на 11% (4 млрд в январе этого года против 4,5 млрд рублей в минувшем). В единицах интерес к ипотеке уменьшился ещё сильнее - на 19%. В январе 2018 года было выдано 2 486 ипотечных кредитов, а в этом году только 2 006. Эксперты связывают данный показатель с ростом требований к заемщикам и с первым за несколько лет поднятием ключевой ставки Центрального банка РФ.

Сейчас у ряда банков наблюдается более требовательное отношение к заемщикам, чтобы не допустить роста проблемной задолженности. Это может привести к увеличению процента отказа по заявкам, причем даже у той категории клиентов, которые ранее относились к материально обеспеченным. На снижение спроса на ипотеку повлияло и повышение ставки по ипотеке, что снизило ее доступность для населения,говорят в «Россельхозбанке».

Средний чек вырос по всем направлениям Меньше всего в цене за единицу прибавили POS-кредиты и карты - на 4% и 5% соответственно. Далее идёт кредит наличными с ростом на 10% (с 232 тысяч рублей до 254 тысяч рублей). Ипотека выросла на 11% (с 1,8 млн рублей до 2 млн рублей).

Видно, что ипотека стала кусаться: наиболее заметные трансформации происходят именно с ипотекой и на рынке строительства в целом,отмечает Макс Щербинин, доцент НТИ (филиала) УрФУ.

Среди основных позитивных причин роста среднего чека специалисты называют снижение процентной ставки.

Можно отметить, что одна из причин укрупнения суммы займа – это снижение процентных ставок на протяжении прошлого года. Эта тенденция сохранилась и в 2019 году. Но в прошлом году, так же как и в этом, ряд банков проводили специальные акции, которые позволяли клиентам снизить сумму ежемесячного платежа, тем самым делая доступность кредита выше. А так как уменьшается ежемесячный платеж, то клиенты сейчас стали оформлять бОльшие суммы кредитов,считают в АО «Россельхозбанк».

Больше всего в регионе увеличился средний чек по кредитам на автомобили (до 760,6 тысячи рублей в этом году с 663,4 тысячи рублей в прошлом). Средний чек по автокредитам вырос по сравнению с январем 2018 года на 15% .

Негативно повлияли на рост среднего размера кредита экономические показатели - инфляция и общий рост цен на товары и услуги.

Еще одна причина роста суммы займа – это инфляция. Рост НДС, акцизов, других налоговых сборов и тарифов ЖКХ неминуемо привел к повышению уровня инфляции. И это не считая других негативных тенденций, которые также способствуют усилению инфляционных ожиданий. Поэтому заёмщики оформляют более крупные суммы, чтобы оплатить все необходимые покупки,говорят в банке.

При этом критичной ситуацию с ростом среднего чека эксперты не считают: