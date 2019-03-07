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В начале 2019 года свердловчане стали реже брать ипотеку и чаще кредиты наличными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В начале 2019 года свердловчане стали реже брать ипотеку и чаще кредиты наличными

Сегодня, 20:41ЭкономикаАлександра ЛогиноваФото: Медиахолдинг 1Mi
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