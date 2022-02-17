Молокозаводы в Свердловской области поднимут отпускные цены на продукцию

Молочная продукция в Свердловской области вновь подорожает

Молочная продукция в Свердловской области может подорожать уже с 1 марта. Об этом заявили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Грядущее подорожание продукции предприятий, которые выпускают молоко и кисломолочные продукты в министерстве объясняют целым рядом причин. Курс рубля по отношению к евро и доллару слабеет, стоимость автомобильного топлива не снижается, тарифы на газ, электричество, воду — тоже. Еще один удар по хозяйствам региона нанесло жаркое лето прошлого года. Корма в нужном объеме местные аграрии не смогли заготовить. Потери из-за засухи местами составили до 30%. Поэтому, чтобы не уйти в минус, многие СПК и фермеры были вынуждены кредитоваться. И да, включать свои издержки в отпускные цены. Что сделают, ориентировочно, в марте. Потому что надвигается посевная. Напомним, в начале этой зимы цена 1 литра молока в Свердловской области достигала 60 рублей. Компания «Danone», один из владельцев молокозаводов в России, заявляла о возможном подорожании продукции на 10%, в то время как «Кампина» и «Вимм-Билль-Данн» планировали поднять цены только на 5,5%, сообщает Е1.

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