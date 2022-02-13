2,13 млн рублей составил доход мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2021 году

2,13 млн рублей составил доход мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2021 году
2,13 млн рублей составил доход мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2021 году
Сегодня, 14:39ЭкономикаФото: Администрация Нижнего Тагила
Доход главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева за 2021 год составил 2,13 млн рублей. Доход его супруги — Елены Пинаевой — оказался на 70 тысяч рублей больше — 2,2 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом доход мэра уменьшился на 14 тысяч рублей. Доход его жены увеличился на 406 тысяч рублей.

Согласно сведениям о доходах, Владислав Пинаев также имеет в собственности два земельных участка, по тысячи квадратных метров каждый, и жилой дом площадью около 500 квадратных метров. Из транспортных средств у мэра есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и бортовой автоприцеп.

Супруга мэра также владеет двумя земельными участками площадью 2,5 тысячи и 700 квадратных метров, а еще двумя нежилыми зданиями — 788 и 292 квадратных метров. Транспортных средств у Елены Пинаевой в собственности нет.

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