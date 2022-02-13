2,13 млн рублей составил доход мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2021 году

По сравнению с 2020 годом доход мэра уменьшился на 14 тысяч рублей. Доход его жены увеличился на 406 тысяч рублей.
Согласно сведениям о доходах, Владислав Пинаев также имеет в собственности два земельных участка, по тысячи квадратных метров каждый, и жилой дом площадью около 500 квадратных метров. Из транспортных средств у мэра есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и бортовой автоприцеп.
Супруга мэра также владеет двумя земельными участками площадью 2,5 тысячи и 700 квадратных метров, а еще двумя нежилыми зданиями — 788 и 292 квадратных метров. Транспортных средств у Елены Пинаевой в собственности нет.