Правительство Великобритании вводит новые санкции на импорт товаров против РФ. Запрет затронет ввоз серебра, изделий из дерева и ряда товаров, относящихся к элитным, например икры, а также качуку и алмазы.
В общей сумму, по прогнозам, сумма пошлин составит 130 миллионов евро, сообщают «Новые известия». Санкции были введены в ответ на начало спецоперации РФ в Украине.
Напомним, что под санкционные меры попали многие чиновники РФ, военные, предприниматели, пропагандисты. Из страны запретили ввозить предметы роскоши, сталь, железо и многое другое. Россия ввела ответные санкции, запретив таким личностям, как, например, Борис Джонсон, приезжать в Россию.