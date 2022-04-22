Правительство Великобритании вводит новые санкции на импорт товаров против РФ

Правительство Великобритании вводит новые санкции на импорт товаров против РФ
Правительство Великобритании вводит новые санкции на импорт товаров против РФ
Сегодня, 10:29ЭкономикаФото: pixabay.com
Против России ввели новый ряд санкций. Они коснутся запрета на ввоз серебра, икры, алмазов и некоторых элитных товаров.

Правительство Великобритании вводит новые санкции на импорт товаров против РФ. Запрет затронет ввоз серебра, изделий из дерева и ряда товаров, относящихся к элитным, например икры, а также качуку и алмазы.

В общей сумму, по прогнозам, сумма пошлин составит 130 миллионов евро, сообщают «Новые известия». Санкции были введены в ответ на начало спецоперации РФ в Украине.

Напомним, что под санкционные меры попали многие чиновники РФ, военные, предприниматели, пропагандисты. Из страны запретили ввозить предметы роскоши, сталь, железо и многое другое. Россия ввела ответные санкции, запретив таким личностям, как, например, Борис Джонсон, приезжать в Россию.

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