В Екатеринбурге крупный поставщик медоборудования выставил на продажу активы

В условиях пандемии коронавируса, в марте и апреле, именно у подконтрольных «Дельрусу» структур, больницы Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской областей, Бурятии и других регионов закупили аппараты ИВЛ на десятки миллионов рублей. Кроме того, структуры холдинга занялись централизованной поставкой масок из Китая в российские аптеки.