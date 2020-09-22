В Екатеринбурге крупный поставщик медоборудования выставил на продажу активы

В Екатеринбурге крупный поставщик медоборудования выставил на продажу активы

Сегодня, 10:36ЭкономикаPhoto: официальный сайт "Дельрус"
В Екатеринбурге холдинг «Дельрус», который специализируется на поставках медицинских изделий и оборудования, продает свой бизнес-центр на улице Посадской, 23, а также складские, офисные помещения за ним и парковку. Объявление появилось на портале N1.RU.

Общая стоимость недвижимости составляет порядка 620 миллионов рублей.

На продажу выставлены девятиэтажный офис площадью 6,6 тысяч квадратных метров, два участка под складскими и административными постройками высотой в один-два этажа, парковочная площадка, примыкающая к бизнес-центру.

Группа компаний «Дельрус» была основана в 1991 году в Екатеринбурге. В холдинг входит также сеть клинических лабораторий «Ситилаб», поставщик медизделий по госзаказу «Виробан», сеть клиник женского здоровья и репродуктивных технологий «Геном» и сеть центров гемодиализа «Нефролайн».

В условиях пандемии коронавируса, в марте и апреле, именно у подконтрольных «Дельрусу» структур, больницы Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской областей, Бурятии и других регионов закупили аппараты ИВЛ на десятки миллионов рублей. Кроме того, структуры холдинга занялись централизованной поставкой масок из Китая в российские аптеки.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
оборудованиепоставкаЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы