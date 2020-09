В Екатеринбурге крупный поставщик медоборудования выставил на продажу активы

В Екатеринбурге холдинг «Дельрус», который специализируется на поставках медицинских изделий и оборудования, продает свой бизнес-центр на улице Посадской, 23, а также складские, офисные помещения за ним и парковку. Объявление появилось на портале N1.RU.

Общая стоимость недвижимости составляет порядка 620 миллионов рублей. На продажу выставлены девятиэтажный офис площадью 6,6 тысяч квадратных метров, два участка под складскими и административными постройками высотой в один-два этажа, парковочная площадка, примыкающая к бизнес-центру. Группа компаний «Дельрус» была основана в 1991 году в Екатеринбурге. В холдинг входит также сеть клинических лабораторий «Ситилаб», поставщик медизделий по госзаказу «Виробан», сеть клиник женского здоровья и репродуктивных технологий «Геном» и сеть центров гемодиализа «Нефролайн». В условиях пандемии коронавируса, в марте и апреле, именно у подконтрольных «Дельрусу» структур, больницы Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской областей, Бурятии и других регионов закупили аппараты ИВЛ на десятки миллионов рублей. Кроме того, структуры холдинга занялись централизованной поставкой масок из Китая в российские аптеки.

