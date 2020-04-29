Минфин предложил продлить разрешение на госзакупки у одного поставщика до конца года

Упрощенные правила госзакупок были введены еще в марте, когда Минфин выпустил разъяснение, что распространение заболевания носит чрезвычайных характер и разрешил делать закупки у единственного поставщика без конкурса, ссылаясь на режим чрезвычайной ситуации. Это возможно в том случае, если другие методы закупки требуют больше времена. Процедура была разрешена, если введен режим повышенной готовности.