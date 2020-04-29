Минфин предложил продлить разрешение на госзакупки у одного поставщика до конца года
Сегодня, 10:33ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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Министерство финансов РФ предложило продлить до конца года разрешение на экстренные госзакупки у одного поставщика до конца 2020 года. Проект постановления был внесен в правительство, о чем сообщается на сайте министерства.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно постановлению, Минфин предлагает разрешить закупки без торгов в нескольких случаях:
- Закупка одобрена правительством РФ или она требуется для выполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса
- Это входит в план первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусом
- Закупку финансируют из резервных фондов правительства, регионов или муниципалитетов
Упрощенные правила госзакупок были введены еще в марте, когда Минфин выпустил разъяснение, что распространение заболевания носит чрезвычайных характер и разрешил делать закупки у единственного поставщика без конкурса, ссылаясь на режим чрезвычайной ситуации. Это возможно в том случае, если другие методы закупки требуют больше времена. Процедура была разрешена, если введен режим повышенной готовности.
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