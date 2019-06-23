В России долг по ипотеке вырос на 35%

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К 30 апреля 2019 года долг россиян по ипотеке составил 80 млрд рублей и вырос на 35% по сравнению с 2018 годом, сообщают «РИА Новости».
В апреле 2018 года ипотечный долг россиян составлял 59 млрд рублей.
За апрель портфель просроченных ипотечных кредитов вырос на 5,4%, с начала года — на 10,2%.
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