Уральскую сеть «Мегамарт» и «Дикси» выкупил «Магнит»

100% акций Dixy Holding Limited, в сеть которого входят магазины «Дикси» и уральские «Мегамарты», выкупил ретейлер «Магнит». Сумма сделки — 87,6 миллиардов рублей.

Около 2,4 тысячи супермаркетов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт» в различных городах Уральского федерального округам «Магнит» приобрел за почти 88 миллиардов рублей. Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 319 торговых точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек). Остальные находятся в Уральском федеральном округе, собщили в пресс-службе «Магнита». Там отметили, что в рамках сделки ретейлер также приобретает 5 распределительных центров и свыше 700 грузовиков. При этом «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующими брендами. Напомним, в середине июля сделку по приобретению «Магнитом» сетей «Дикси» и «Мегамарт» одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Изначально цена сделки от слияния составляла около 92,4 миллиарда рублей. ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси» и «Мегамарт»

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