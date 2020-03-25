«Уралвагонзавод» пытается отсудить у «Народного банка» 131 миллион рублей
Сегодня, 15:21ЭкономикаФото: google.maps
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АО «НПК «Уралвагонзавод» подал иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Народный банк» о взыскании 131 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Исковое заявление подано к АО «Народный банк» за неисполнение законного требования «Уралвагонзавода» об уплате денежных средств по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НПО«МИР» по контракту на поставку технологического оборудования, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Предварительное судебное заседание состоится 16 апреля.
Напомним, ранее УВЗ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Восточный экспресс банк» о взыскании 205,9 миллиона рублей.
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