«Уралвагонзавод» пытается отсудить у «Народного банка» 131 миллион рублей

Исковое заявление подано к АО «Народный банк» за неисполнение законного требования «Уралвагонзавода» об уплате денежных средств по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НПО«МИР» по контракту на поставку технологического оборудования, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.