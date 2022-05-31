Долги МУПа и споры строительных компаний. Крупные арбитражные дела за апрель

АО «Уралсевергаз» требует с МУП «Горэнерго» 109 млн рублей в качестве долга за поставку энергоснабжения. Исковое заявление принято судом к производству.
Это не первый иск ресурсной компании к муниципальному предприятию. В 2021 году «Уралсевергаз» взыскал с «Горэнерго» по шести искам 420 млн рублей.
За неисполнение обязательств по договору поставки товаров ООО «Электротехмонтаж» хочет взыскать с ООО « Электроток» 81 млн рублей. Пока суд оставил исковое заявление без движения до устранения в нем недостатков.
Компания-ответчик занимается выполнением электромонтажных работ. Общая исковая нагрузка «Электротока» составляет 51,7 млн рублей.
ООО «Атоспецстройтехника» обратилось в суд с целью взыскать 59 млн рублей с пермской компании ООО «Управление строительства пермской ГРЭС» за неисполнение договора по аренде спецтехники. Суд принял исковое заявление к производству.
Ранее истец уже обращался в Арбитражный суд Пермского края с теми же требованиями, но более крупной суммой иска — 562 млн рублей. Однако тогда исковое заявление из-за недостатков было возвращено.
ООО «Торговый дом ХКА» через суд требует с ООО «Инжгипрострой» 48 млн рублей. Суть иска в задолженности оплаты за поставленную технику. Заявление истца принято судом к рассмотрению.
Московская компания «Инжгипрострой» занимается электромонтажными работами. Всего в суде рассматривается несколько дел в отношении ответчика на общую сумму 54 млн рублей.
Почти 32 млн рублей хочет взыскать строительная компания «МТТ» с компании из Тюмени «Арис Логистик». Исковое требование принято к производству.
«Арис Логистик» занимается сдачей в аренду и продажей спецтехники. Общая исковая нагрузка компании — 23 млн рублей.