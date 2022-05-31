Долги МУПа и споры строительных компаний. Крупные арбитражные дела за апрель

Долги МУПа и споры строительных компаний. Крупные арбитражные дела за апрель
Долги МУПа и споры строительных компаний. Крупные арбитражные дела за апрель
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: 1MI
Какие многомиллионные иски были поданы в Арбитражный суд Свердловской области в апреле 2022 года? Выясняла редакция TagilCity.ru.

Долги МУПа

АО «Уралсевергаз» требует с МУП «Горэнерго» 109 млн рублей в качестве долга за поставку энергоснабжения. Исковое заявление принято судом к производству.

Это не первый иск ресурсной компании к муниципальному предприятию. В 2021 году «Уралсевергаз» взыскал с «Горэнерго» по шести искам 420 млн рублей.

Иск к электромонтажной компании

За неисполнение обязательств по договору поставки товаров ООО «Электротехмонтаж» хочет взыскать с ООО « Электроток» 81 млн рублей. Пока суд оставил исковое заявление без движения до устранения в нем недостатков.

Компания-ответчик занимается выполнением электромонтажных работ. Общая исковая нагрузка «Электротока» составляет 51,7 млн рублей.

Миллионы за долг по аренде

ООО «Атоспецстройтехника» обратилось в суд с целью взыскать 59 млн рублей с пермской компании ООО «Управление строительства пермской ГРЭС» за неисполнение договора по аренде спецтехники. Суд принял исковое заявление к производству.

Ранее истец уже обращался в Арбитражный суд Пермского края с теми же требованиями, но более крупной суммой иска — 562 млн рублей. Однако тогда исковое заявление из-за недостатков было возвращено.

Неисполнение договоров поставки

ООО «Торговый дом ХКА» через суд требует с ООО «Инжгипрострой» 48 млн рублей. Суть иска в задолженности оплаты за поставленную технику. Заявление истца принято судом к рассмотрению.

Московская компания «Инжгипрострой» занимается электромонтажными работами. Всего в суде рассматривается несколько дел в отношении ответчика на общую сумму 54 млн рублей.

Иск к арендатору спецтехники

Почти 32 млн рублей хочет взыскать строительная компания «МТТ» с компании из Тюмени «Арис Логистик». Исковое требование принято к производству.

«Арис Логистик» занимается сдачей в аренду и продажей спецтехники. Общая исковая нагрузка компании — 23 млн рублей.

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