Первый суд о дискредитации Вооруженных сил России начался в Нижнем Тагиле

Первый суд о дискредитации Вооруженных сил России начался в Нижнем Тагиле
Первый суд о дискредитации Вооруженных сил России начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07ОбществоФото: TagilCity.ru

Начался суд о дискредитации ВС РФ над тагильской художницей Горшениной

18 мая в 12:00 начался суд над известной художницей Нижнего Тагила Алисой Горшениной. Девушку обвиняют в дискредитации вооруженных сил России.

Рассмотрение административного дела о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, началось в 12:00 в Ленинском районном суде. Первым нарушителем, привлеченным к ответственности, стала тагильская художница Алиса Горшенина.

Напомним, ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП запрещает любые публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ за пределами страны. Алисе Горшениной, преступившей по мнению правоохранителей данный закон, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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