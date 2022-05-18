Первый суд о дискредитации Вооруженных сил России начался в Нижнем Тагиле

Рассмотрение административного дела о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, началось в 12:00 в Ленинском районном суде. Первым нарушителем, привлеченным к ответственности, стала тагильская художница Алиса Горшенина.
Напомним, ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП запрещает любые публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ за пределами страны. Алисе Горшениной, преступившей по мнению правоохранителей данный закон, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.