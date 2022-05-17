Около 900 тагильчан предстали перед судом за нарушение масочного режима в этом году

За четыре месяца 2022 года в Нижнем Тагиле и пригороде были привлечены к административной ответственности 877 горожан, в том числе юрлица и ИП. Лидером по числу пойманных безмасочников стал Тагилстроевский район.

В мае этого года, казалось бы, про пандемию коронавируса, унесшую сотни жизней, начали забывать: масочный режим ослабили, а в общественных местах горожане стали появляться без средств индивидуальной защиты. Бушующий омикрон с середины февраля прославился более легкими симптомами, помимо этого, больше половины жителей поставили прививку и уже прошли ревакцинацию. На этом фоне, как утверждают представители власти, заболеваемость стала снижаться. Респираторы, по новому нормативному акту, теперь следует носить в помещении, где собираются больше 50 человек, и это не значит, что стоит забыть о них при посещении малолюдных мест — инфекция не пропала, а правоохранители по-прежнему стараются замедлить ее распространение. С начала 2022 года в Нижнем Тагила перед судом предстали около 900 тагильчан, пойманных без масок в общественном месте. Для сравнения, в прошлом году только за одну неделю, с 6 по 15 ноября, местные правоохранители составили 135 протоколов, а за весь 2021 год за нарушение масочного режима осудили 3,2 тысячи тагильчан. Больше всего нарушителей поймали в Тагилстроевском районе — из 441 преступившего закон наказание в виде штрафа получили 437 человек. На втором месте по числу нарушителей оказался Ленинский район: в суд поступило 237 дел, но к ответственности привлекли 233 тагильчанина. Одно делопроизводство прекратили из-за отсутствия состава преступления, сведения о трех нарушителях передали в суд другой юрисдикции. Привлечены к ответственности не только горожане, но и одно юрлицо и один индивидуальный предприниматель, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства. Общая сумма штрафов по 233 делам составила 288,5 тысячи рублей, то есть в среднем с одного человека взыскали чуть больше 1 тысячи рублей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила за четыре месяца этого года поймали 190 нарушителей, из них к ответственности привлекли 188 человек. А в пригороде по данной статье перед судом предстали только 9 безмасочников: пять в январе, один в марте, три в апреле. После задержания блогера-безмасочника в Нижнем Тагиле СК начал проверку Различна и динамика выявления нарушителей. Так, меньше всего дел в Тагилстроевском суде рассмотрели в марте этого года — 71 дело, тогда как в остальные месяцы больше 100. В Дзержинском в этот же период перед судом предстал 41 человек — для сравнения в январе и феврале поймали больше 60 нарушителей. В Пригородном районе не поймали ни одного безмасочника в феврале. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в середине марта отменил коронавирусные ограничения и ослабил масочный режим. Масочный режим ослаблен в Свердловской области

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