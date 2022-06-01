Откладывавшийся из-за пандемии концерт «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге

Откладывавшийся из-за пандемии концерт «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге
Откладывавшийся из-за пандемии концерт «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге
Сегодня, 12:21Свободное времяФото: 1MI
Концерт популярной группы «Руки Вверх!» состоится на «Екатеринбург Арене» 4 июня.

Арена в эти дни недоступна для посещения. Сейчас подрядчик занимается переоснащением стадиона под концертную площадку. В последний день весны на стадион приехало 18 грузовиков с необходимой для шоу техникой.

Первоначально планировалось, что коллектив Сергея Жукова выступит в уральской столице в июне 2020 года. Тогда мероприятие не состоялось из-за антиковидных ограничений.

В 2021 году концерт не стали проводить, так как ограничения продолжали действовать, хоть и в ослабленном виде: запрещалось заполнение арены более чем на три четверти мест. Ряду людей, уже приобретших билеты, но решивших отказаться от похода в связи с переносами, пришлось в судебном порядке добиваться возврата средств за билеты, сообщает 66.RU.

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