Откладывавшийся из-за пандемии концерт «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге

Арена в эти дни недоступна для посещения. Сейчас подрядчик занимается переоснащением стадиона под концертную площадку. В последний день весны на стадион приехало 18 грузовиков с необходимой для шоу техникой.
Первоначально планировалось, что коллектив Сергея Жукова выступит в уральской столице в июне 2020 года. Тогда мероприятие не состоялось из-за антиковидных ограничений.
В 2021 году концерт не стали проводить, так как ограничения продолжали действовать, хоть и в ослабленном виде: запрещалось заполнение арены более чем на три четверти мест. Ряду людей, уже приобретших билеты, но решивших отказаться от похода в связи с переносами, пришлось в судебном порядке добиваться возврата средств за билеты, сообщает 66.RU.