В Нижнем Тагиле появятся каллиграфические арт-объекты

Стрит-арт акция состоится в рамках фестиваля молодежных культур «Вверх по вертикали» Музея изобразительных искусств. Организаторы совместно с администрацией города выбрали несколько хозяйственных строений, который благодаря художнику, уроженцу Нижнего Тагила, Денису Благо превратятся в каллиграфические арт-объекты.

С 14 по 18 июня с 12:00 до 20:00 художник совместно с командой проекта «Любовь — стрит-арт во благо» будут расписывать корпуса на перекрестке улиц Удовенко и Захарова и возле дома № 79 на Уральском проспекте. Денис Благо уже предоставил эскизы, на которых каллиграфические узоры.

Наше окружающее пространство состоит из информации, которая доносится до нашего глаза посредством различных источников. Самый частый и узнаваемый – это буква, шрифт, слово. В словах таится огромная созидательная энергия, если ее правильно направить, то она имеет непосредственное воздействие на пространство. Свой арт-объект я хочу создать с помощью художественного языка, слова – это каллиграфия, рассказал автор.