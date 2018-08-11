Влад Соколовский выступил на Дне города в Нижнем Тагиле

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11 августа на Дне города в Нижнем Тагиле выступил экс-участник «Фабрики звезд» Влад Соколовский.
Сюжеты: Нижний Тагил
На концерте за КДК «Современник», посвященному Дню города, выступил певец Влад Соколовский.
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Певец исполнил несколько своих песен и поздравил Нижний Тагил с 296-летием. Также, на концерте выступила группа «Формат звука».
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На сцену выходил врио главы города Владислав Пинаев, который поздравил тагильчан с праздником.
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