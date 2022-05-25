Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» можно будет увидеть в центре Екатеринбурга

В ходе «Уральской ночи музыки» на площади 1905 года в Екатеринбурге 24 июня состоится показ известной рок-оперы «Иисус Христос - суперстар».

Популярную постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса исполнят приглашенные артисты из Перми на двух языках. Показу рок-оперы будет предшествовать исполнение кантаты композитора из Великобритании Карла Дженкинса, сочетающей неоклассические и фольклорные мотивы. Ее сыграют и споют Екатерининский оркестр и вокально-хоровой ансамбль Sinara Singers. Зрителями и слушателями масштабного праздника музыки можно стать, не заплатив ни рубля. Достаточно 24 июня прийти на центральную площадь уральской столицы, сообщают организаторы фестиваля.

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