Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» можно будет увидеть в центре Екатеринбурга

Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» можно будет увидеть в центре Екатеринбурга
Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» можно будет увидеть в центре Екатеринбурга
Сегодня, 14:53Свободное времяФото: пресс-служба Ural Music Night
В ходе «Уральской ночи музыки» на площади 1905 года в Екатеринбурге 24 июня состоится показ известной рок-оперы «Иисус Христос - суперстар».

Популярную постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса исполнят приглашенные артисты из Перми на двух языках.

Показу рок-оперы будет предшествовать исполнение кантаты композитора из Великобритании Карла Дженкинса, сочетающей неоклассические и фольклорные мотивы. Ее сыграют и споют Екатерининский оркестр и вокально-хоровой ансамбль Sinara Singers.

Зрителями и слушателями масштабного праздника музыки можно стать, не заплатив ни рубля. Достаточно 24 июня прийти на центральную площадь уральской столицы, сообщают организаторы фестиваля.

Сюжеты:
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