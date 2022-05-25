Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» можно будет увидеть в центре Екатеринбурга

Популярную постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса исполнят приглашенные артисты из Перми на двух языках.
Показу рок-оперы будет предшествовать исполнение кантаты композитора из Великобритании Карла Дженкинса, сочетающей неоклассические и фольклорные мотивы. Ее сыграют и споют Екатерининский оркестр и вокально-хоровой ансамбль Sinara Singers.
Зрителями и слушателями масштабного праздника музыки можно стать, не заплатив ни рубля. Достаточно 24 июня прийти на центральную площадь уральской столицы, сообщают организаторы фестиваля.