1 июня в Нижнем Тагиле и пригороде будет отмечаться День защиты детей. Какие мероприятия будут проводиться для жителей — разбиралась редакция TagilCity.ru.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в 11.00 посетит конкурс уличных танцев «Яркие дети за мир на планете», который будет проводиться на площадке детдома № 1 на улице Красногвардейская, 55В. А в 14.00 в ГДМ состоится торжественный прием главы города для детей, достигших особых успехов в учебе, спорте и искусстве. Ярким украшением праздника станет проведение фестиваля-парада детских духовых оркестров «Аккорды лета». В 2022 году в нем примут участие 200 человек, в том числе из Екатеринбурга и Алапаевска, поселка Баранчинский и села Верхняя Синячиха. Кроме того, гости смогут услышать выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд». Торжественное открытие фестиваля и выступление сводного оркестра пройдет у Драмтеатра с 14 до 15. Также участники будут играть в парке Бондина, на площади у кинотеатра Современник и у центрального фонтана на набережной Тагильского пруда. С остальной программой праздничных мероприятий, которые пройдут 1 июня, можно ознакомиться здесь: 12.00 Концертная программа к Дню защиты детей Территория за дворцом национальных культур 13.00 Развлекательная программа «Живёт на всей планете народ весёлый — дети!» ДК с. Верхняя Ослянка ул. Уральская, 50 13.00 Игровая программа «Детство — это смех и радость!» ДК «Горняк» ул. Носова, 83 12.00 Игра-квест ко Дню защиты детей «Мы сами праздник» ДК п. Висимо — Уткинск 18.00 -20.00 Праздничная семейная программа: «Адрес детства — Россия»! ДК п. Сухоложский 11.00 Праздничная программа «Детство — сказочная страна» ДК с. Серебрянка, ул. Советская, 35 12.30 «Воркаут» — показательное выступление и мастер-класс от региональной команды по уличной атлетике «Стойкие» Площадка воркаута около ДК п. Евстюниха ул. Лайская, 19 16.00 Развлекательная программа «На старт, внимание — лето!» ДК п. Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25 10.30 Праздничная программа ко дню Защиты детей «Веселые вытворяшки» ДК п. Уралец ул. Трудова, 1 13.00 «Детство — это смех и радость» ДК п. Уралец МАУ СОШ № 9 13.00 «Здравствуй лето красное!» ДК д. Усть –Утка, ул. Тагильская, 17а 12.00 –15.00 Время детских настроений: праздник Парк им. А. П. Бондина Нижний Тагил 14.00 Пусть на всей планете радуются дети: празднично-игровая программа Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ» 15.00 Детство под защитой закона: правовая игра Библиотека № 3 МБУК «ЦГБ»

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