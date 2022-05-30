1 июня — День защиты детей. Какие мероприятия смогут посетить тагильчане

1 июня — День защиты детей. Какие мероприятия смогут посетить тагильчане
1 июня — День защиты детей. Какие мероприятия смогут посетить тагильчане
Сегодня, 14:39Свободное времяФото: pixabay.com
1 июня в Нижнем Тагиле и пригороде будет отмечаться День защиты детей. Какие мероприятия будут проводиться для жителей — разбиралась редакция TagilCity.ru.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в 11.00 посетит конкурс уличных танцев «Яркие дети за мир на планете», который будет проводиться на площадке детдома № 1 на улице Красногвардейская, 55В. А в 14.00 в ГДМ состоится торжественный прием главы города для детей, достигших особых успехов в учебе, спорте и искусстве.

Ярким украшением праздника станет проведение фестиваля-парада детских духовых оркестров «Аккорды лета». В 2022 году в нем примут участие 200 человек, в том числе из Екатеринбурга и Алапаевска, поселка Баранчинский и села Верхняя Синячиха. Кроме того, гости смогут услышать выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд».

Торжественное открытие фестиваля и выступление сводного оркестра пройдет у Драмтеатра с 14 до 15. Также участники будут играть в парке Бондина, на площади у кинотеатра Современник и у центрального фонтана на набережной Тагильского пруда.

С остальной программой праздничных мероприятий, которые пройдут 1 июня, можно ознакомиться здесь:

12.00

Концертная программа к Дню защиты детей

Территория за дворцом национальных культур

13.00

Развлекательная программа «Живёт на всей планете народ весёлый — дети!»

ДК с. Верхняя Ослянка ул. Уральская, 50

13.00

Игровая программа «Детство — это смех и радость!»

ДК «Горняк» ул. Носова, 83

12.00

Игра-квест ко Дню защиты детей «Мы сами праздник»

ДК п. Висимо — Уткинск

18.00 -20.00

Праздничная семейная программа: «Адрес детства — Россия»!

ДК п. Сухоложский

11.00

Праздничная программа «Детство — сказочная страна»

ДК с. Серебрянка, ул. Советская, 35

12.30

«Воркаут» — показательное выступление и мастер-класс от региональной команды по уличной атлетике «Стойкие»

Площадка воркаута около ДК п. Евстюниха ул. Лайская, 19

16.00

Развлекательная программа «На старт, внимание — лето!»

ДК п. Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25

10.30

Праздничная программа ко дню Защиты детей «Веселые вытворяшки»

ДК п. Уралец ул. Трудова, 1

13.00

«Детство — это смех и радость»

ДК п. Уралец МАУ СОШ № 9

13.00

«Здравствуй лето красное!»

ДК д. Усть –Утка, ул. Тагильская, 17а

12.00 –15.00

Время детских настроений: праздник

Парк им. А. П. Бондина Нижний Тагил

14.00

Пусть на всей планете радуются дети: празднично-игровая программа

Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ»

15.00

Детство под защитой закона: правовая игра

Библиотека № 3 МБУК «ЦГБ»

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Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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