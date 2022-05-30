Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в 11.00 посетит конкурс уличных танцев «Яркие дети за мир на планете», который будет проводиться на площадке детдома № 1 на улице Красногвардейская, 55В. А в 14.00 в ГДМ состоится торжественный прием главы города для детей, достигших особых успехов в учебе, спорте и искусстве.
Ярким украшением праздника станет проведение фестиваля-парада детских духовых оркестров «Аккорды лета». В 2022 году в нем примут участие 200 человек, в том числе из Екатеринбурга и Алапаевска, поселка Баранчинский и села Верхняя Синячиха. Кроме того, гости смогут услышать выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд».
Торжественное открытие фестиваля и выступление сводного оркестра пройдет у Драмтеатра с 14 до 15. Также участники будут играть в парке Бондина, на площади у кинотеатра Современник и у центрального фонтана на набережной Тагильского пруда.
С остальной программой праздничных мероприятий, которые пройдут 1 июня, можно ознакомиться здесь:
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12.00
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Концертная программа к Дню защиты детей
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Территория за дворцом национальных культур
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13.00
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Развлекательная программа «Живёт на всей планете народ весёлый — дети!»
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ДК с. Верхняя Ослянка ул. Уральская, 50
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13.00
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Игровая программа «Детство — это смех и радость!»
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ДК «Горняк» ул. Носова, 83
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12.00
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Игра-квест ко Дню защиты детей «Мы сами праздник»
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ДК п. Висимо — Уткинск
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18.00 -20.00
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Праздничная семейная программа: «Адрес детства — Россия»!
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ДК п. Сухоложский
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11.00
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Праздничная программа «Детство — сказочная страна»
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ДК с. Серебрянка, ул. Советская, 35
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12.30
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«Воркаут» — показательное выступление и мастер-класс от региональной команды по уличной атлетике «Стойкие»
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Площадка воркаута около ДК п. Евстюниха ул. Лайская, 19
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16.00
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Развлекательная программа «На старт, внимание — лето!»
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ДК п. Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25
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10.30
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Праздничная программа ко дню Защиты детей «Веселые вытворяшки»
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ДК п. Уралец ул. Трудова, 1
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13.00
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«Детство — это смех и радость»
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ДК п. Уралец МАУ СОШ № 9
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13.00
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«Здравствуй лето красное!»
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ДК д. Усть –Утка, ул. Тагильская, 17а
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12.00 –15.00
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Время детских настроений: праздник
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Парк им. А. П. Бондина Нижний Тагил
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14.00
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Пусть на всей планете радуются дети: празднично-игровая программа
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Библиотека № 8 МБУК «ЦГБ»
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15.00
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Детство под защитой закона: правовая игра
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Библиотека № 3 МБУК «ЦГБ»