Худруком тагильского молодежного театра назначен московский режиссер

Прежний художественный руководитель молодежного театра Антон Бутаков, он же руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии, объявил о своем уходе в начале марта этого года. Решение он принял еще в декабре 2021 года. Последний рабочий день Бутакова был 1 мая, рассказала директор театра Наталья Мозжакова ИА «Все новости».
Алексей Тишура известен тагильским театральным зрителям по спектаклям «Маленький принц» и «Алые паруса». До недавнего времени он вел в Москве творческие лаборатории и мастерские.
По словам Алексея, после предложения театра он много думал и советовался с женой. В то же время предложение о сотрудничестве сделали представители Чувашского оперного театра. Однако режиссер решил ехать вместе с семьей в Нижний Тагил, так как здесь ему комфортно работать и с руководителем, и с актерской труппой.
В планах нового худрука театра — набор новых актеров в труппу, а также постановка экспериментального спектакля по Чехову.
Напомним, 17 и 18 мая для старшеклассников Нижнего Тагила состоятся прослушивания для поступления в ГИТИС.