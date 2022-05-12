Худруком тагильского молодежного театра назначен московский режиссер

По словам Алексея, после предложения театра он много думал и советовался с женой. В то же время предложение о сотрудничестве сделали представители Чувашского оперного театра. Однако режиссер решил ехать вместе с семьей в Нижний Тагил, так как здесь ему комфортно работать и с руководителем, и с актерской труппой.