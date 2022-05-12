Худруком тагильского молодежного театра назначен московский режиссер

Худруком тагильского молодежного театра назначен московский режиссер
Худруком тагильского молодежного театра назначен московский режиссер
Сегодня, 21:29ОбществоФото: 1МI
Художественным руководителем Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле стал 46-летний режиссер из Москвы Алексей Тишура.

Прежний художественный руководитель молодежного театра Антон Бутаков, он же руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии, объявил о своем уходе в начале марта этого года. Решение он принял еще в декабре 2021 года. Последний рабочий день Бутакова был 1 мая, рассказала директор театра Наталья Мозжакова ИА «Все новости».

Алексей Тишура известен тагильским театральным зрителям по спектаклям «Маленький принц» и «Алые паруса». До недавнего времени он вел в Москве творческие лаборатории и мастерские.

По словам Алексея, после предложения театра он много думал и советовался с женой. В то же время предложение о сотрудничестве сделали представители Чувашского оперного театра. Однако режиссер решил ехать вместе с семьей в Нижний Тагил, так как здесь ему комфортно работать и с руководителем, и с актерской труппой.

В планах нового худрука театра — набор новых актеров в труппу, а также постановка экспериментального спектакля по Чехову.

Напомним, 17 и 18 мая для старшеклассников Нижнего Тагила состоятся прослушивания для поступления в ГИТИС.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьобществорежиссермолодежный театрхудрукНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы