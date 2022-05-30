Лишь в Антарктиде нет работ мастера подносного промысла Евгении Новокшоновой

В подносном промысле Евгения более сорока лет. У нее 5 персональных выставок. Работает в инвалидном кресле и создает шедевры, которые разлетаются в музеи и частные коллекции по всему миру. Кроме, ясно, Антарктиды. Уже 20 лет тагильчанка, прикованная к инвалидному креслу, занимается еще и волонтерством.

У Евгении Новокшоновой, участницы проекта #безграничные_возможности2022, врожденное генетическое заболевание — миопатия Эрба, то есть дистрофия мышц. Также врачи диагностировали у нее диабет. Эта потрясающая женщина вынуждена проводить в постели по 18 часов в сутки, но все-таки занимается любимым делом и даже зарабатывает им. Могу либо лежать, и тогда я работаю на компьютере. Либо могу сидеть, тогда я рисую,рассказывает Евгения. У Евгении Новокшоновой два профессиональных образования. Она внедряет креативные идеи, работая в том числе с гибридной росписью. За профессиональными советами к ней обращаются преподаватели педагогических колледжей. Евгения — героиня статей газет и журнала «Искусство Урала». Героиня передач телеканалов «Тагил-ТВ», «Телекон» и ОТВ. Неудивительно! Что мне нравится в этой деятельности? Это сложный вопрос… Наверное, это возможность самовыражения, возможность удивлять. Для меня это просто образ жизни. Я и не могу не рисовать… Пробовала заниматься другими вещами, все равно возвращаюсь к рисованию,рассказывает художница. Евгения Новокшонова без устали помогает людям и вдохновляет. Более 20 лет профессионал проводит мастер-классы по художественной росписи в обществе инвалидов, в инклюзивных центрах, для ребят с ментальными отклонениями. На волонтерской основе тагильская художница расписывает новогодние шары и изделия. А деньги с продаж направляет на специальный подъемник для инвалидов-колясочников. Также Евгения ведет в интернете группу для больных диабетом и делится опытом борьбы с этой болезнью. И, конечно, это не полный перечень подвигов нашей героини. Она обладатель многочисленных наград и грамот за творческую и общественную деятельность, в том числе правительственных. Любимый муж — опора и вдохновение для тагильчанки. Евгения считает, что все ее победы и награды в равной степени и его тоже! Кстати, знакомство с мужем случилось, когда Евгения уже села в инвалидное кресло. С семьей весело работать в саду или встретиться с собакой-облизакой в путешествии на реке Серебряной. Евгения с супругом уже побывали на сплаве, и никакие преграды их не остановили. Хочешь чего-то достичь? Бери и делай! Не получилось? Делай снова, пока не достигнешь желаемого, кредо Евгении Новокшоновой. Сейчас тагильчанка получает еще одно образование — она хочет стать психологом. Есть и творческие планы: Евгения собирается вступить в «Союз художников» и побороться за звание «Уральский мастер».

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