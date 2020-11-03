Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

Этому предшествовал скандал, связанный с одной из сотрудниц министерства Оксаной Медведевой, которая ранее работала с Павловских в Алапаевске. Женщина не закрыла при уходе с работы мессенджер, где другие чиновники увидели ее переписку с министром о закупке дорогостоящего оборудования, на которую должны были заявиться «проверенные поставщики».