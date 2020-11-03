Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:06Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
Бывшего заместителя министра здравоохранения Омской области Александр Павловских назначен исполняющим обязанности главного врача в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Александр Павловских ранее возглавлял управление здравоохранения Серовского района. Он продвигался по карьерной лестнице и в 2015 году стал главой горбольницы Алапаевска.

В 2017 году на Павловских поступила жалоба от сотрудников больницы. Они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением, что после оптимизации в больнице начались массовые увольнения врачей.

Заместителем министра здравоохранения Омской области Павловских стал в 2019 году. Он отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Контракт с ним был расторгнут весной 2020 года.

Этому предшествовал скандал, связанный с одной из сотрудниц министерства Оксаной Медведевой, которая ранее работала с Павловских в Алапаевске. Женщина не закрыла при уходе с работы мессенджер, где другие чиновники увидели ее переписку с министром о закупке дорогостоящего оборудования, на которую должны были заявиться «проверенные поставщики».

Напомним, тагильчане с начала октября жалуются на постоянные очереди в ЦГБ № 1 на прохождение КТ, а также — поликлинике.

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