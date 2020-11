Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

Бывшего заместителя министра здравоохранения Омской области Александр Павловских назначен исполняющим обязанности главного врача в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Александр Павловских ранее возглавлял управление здравоохранения Серовского района. Он продвигался по карьерной лестнице и в 2015 году стал главой горбольницы Алапаевска. В 2017 году на Павловских поступила жалоба от сотрудников больницы. Они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением, что после оптимизации в больнице начались массовые увольнения врачей. Заместителем министра здравоохранения Омской области Павловских стал в 2019 году. Он отвечал за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Контракт с ним был расторгнут весной 2020 года. Этому предшествовал скандал, связанный с одной из сотрудниц министерства Оксаной Медведевой, которая ранее работала с Павловских в Алапаевске. Женщина не закрыла при уходе с работы мессенджер, где другие чиновники увидели ее переписку с министром о закупке дорогостоящего оборудования, на которую должны были заявиться «проверенные поставщики». Напомним, тагильчане с начала октября жалуются на постоянные очереди в ЦГБ № 1 на прохождение КТ, а также — поликлинике.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter