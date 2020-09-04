В Свердловской области выявили 123 случая заболевания COVID-19

В Свердловской области выявили 123 случая заболевания COVID-19

Сегодня, 12:51Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки с 3 на 4 сентября в Свердловской области выявили 123 положительных результата на коронавирус, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

От инфекции скончались четыре человека. По выздоровлению было выписано 60 пациентов.

Больных в тяжелом состоянии в больницах области находится 80 человек, 37 подключены к аппаратам ИВЛ. Больных средней степени тяжести - 340 человек.

В общей сложности за время пандемии в Свердловской области выявлен 25 791 случай заражения COVID-19, выписано 20 189, умерших за весь период насчитывается 470 человек.

По Российской Федерации за сутки выявлено 5 110 инфицированных коронавирусом, выписано 5 812 121 человек умер от инфекции коронавируса.

За весь период пандемии насчитывается 1 015 105, выписано 832 747, умерших зарегистрировано 17 649 человек.

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