В Свердловской области выявили 123 случая заболевания COVID-19

За сутки с 3 на 4 сентября в Свердловской области выявили 123 положительных результата на коронавирус, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

От инфекции скончались четыре человека. По выздоровлению было выписано 60 пациентов. Больных в тяжелом состоянии в больницах области находится 80 человек, 37 подключены к аппаратам ИВЛ. Больных средней степени тяжести - 340 человек. В общей сложности за время пандемии в Свердловской области выявлен 25 791 случай заражения COVID-19, выписано 20 189, умерших за весь период насчитывается 470 человек. По Российской Федерации за сутки выявлено 5 110 инфицированных коронавирусом, выписано 5 812 121 человек умер от инфекции коронавируса. За весь период пандемии насчитывается 1 015 105, выписано 832 747, умерших зарегистрировано 17 649 человек.

