28-летний чемпион по программированию из Екатеринбурга скончался от коронавируса

Он окончил школу в 16 лет и поступил на мехмат УрФУ. На свой первый чемпионат по программированию он ездил на третьем курсе, тогда Евгению не было еще 18 лет, пишет Е1.
После окончания вуза он переехал в Санкт-Петербург, с 2015 года работал «ВКонтакте» в команде баз данных, обеспечивающих хранение данных пользователей. Коллеги отметили, что Евгений стал автором многих разработок, которые сейчас используются в соцсети.
Напомним, в июне от коронавируса скончался 22-летний студент Института новых материалов и технологий УрФУ. Молодой человек был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ, но медики не смогли его спасти.