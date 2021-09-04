28-летний чемпион по программированию из Екатеринбурга скончался от коронавируса

От коронавируса скончался 1 сентября 28-летний екатеринбуржец Евгений Курпилянский. Он становился бронзовым призером на чемпионатах мира по программированию в 2010 и 2011 годах.

Он окончил школу в 16 лет и поступил на мехмат УрФУ. На свой первый чемпионат по программированию он ездил на третьем курсе, тогда Евгению не было еще 18 лет, пишет Е1. После окончания вуза он переехал в Санкт-Петербург, с 2015 года работал «ВКонтакте» в команде баз данных, обеспечивающих хранение данных пользователей. Коллеги отметили, что Евгений стал автором многих разработок, которые сейчас используются в соцсети. Напомним, в июне от коронавируса скончался 22-летний студент Института новых материалов и технологий УрФУ. Молодой человек был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ, но медики не смогли его спасти. 22-летний студент скончался от COVID-19 в Екатеринбурге

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