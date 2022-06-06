Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

В регионе во вторник-среду ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с, проливные дожди и грозы. В связи с разгулом стихии населению следует быть осторожным, по возможности, не покидать дом, не выезжать за город, а также не вставать под деревьями и металлическими конструкциями.
Обо всех замеченных проявлениях ненастья для своевременного реагирования на них специальных служб надо звонить на номера 101 и 112, говорится в сообщении главного управления МЧС России по Свердловской области.
Мощные дожди, крупный град, шквалистый ветер, валивший деревья, уже наблюдались в области, в том числе в Нижнем Тагиле, совсем недавно - в конце мая.