Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Сегодня, 18:32Здоровье и экологияФото: 1MI
Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Свердловской области 7-8 июня.

В регионе во вторник-среду ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с, проливные дожди и грозы. В связи с разгулом стихии населению следует быть осторожным, по возможности, не покидать дом, не выезжать за город, а также не вставать под деревьями и металлическими конструкциями.

Обо всех замеченных проявлениях ненастья для своевременного реагирования на них специальных служб надо звонить на номера 101 и 112, говорится в сообщении главного управления МЧС России по Свердловской области.

Мощные дожди, крупный град, шквалистый ветер, валивший деревья, уже наблюдались в области, в том числе в Нижнем Тагиле, совсем недавно - в конце мая.

Сюжеты:
Новости УрФО
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