За минувшие выходные в Нижний Тагил поступило 3,8 тысячи доз вакцины от COVID-19

Также в городе продолжается прививочная кампания от COVID-19. По словам главного врача поликлиники на улице Окунева, 30 Александра Павловских, в медицинском учреждении меньше чем за месяц от коронавируса привились 500 тагильчан, также еще тысяча человек записаны в лист ожидания.