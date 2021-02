За минувшие выходные в Нижний Тагил поступило 3,8 тысячи доз вакцины от COVID-19

За минувшие выходные в Нижний Тагил поступило 3,8 тысячи доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что предыдущая поставка составила свыше пяти тысяч доз. Также в городе продолжается прививочная кампания от COVID-19. По словам главного врача поликлиники на улице Окунева, 30 Александра Павловских, в медицинском учреждении меньше чем за месяц от коронавируса привились 500 тагильчан, также еще тысяча человек записаны в лист ожидания. Александр Павловских подчеркнул, что поликлиника готова приступить к массовой вакцинации населения. Врачи распланировали работу четырех прививочных кабинетов в здравпунктах ЕВРАЗа и УВЗ. Были организованы выездные бригады для вакцинации от коронавируса сотрудников школ, транспортных компаний, учреждений социальной сферы города по месту работы. Один из работников промышленного предприятия по имени Сергей рассказал, что прививку перенес хорошо и не испытал никаких неприятных ощущений. Если еще несколько месяцев назад информация о прививках от коронавируса воспринималась, что называется, «в штыки», то теперь в важности и необходимости вакцинации убедились многие,подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Напомним, для того, чтобы узнать о ходе вакцинации в поликлинике № 4 Нижнего Тагила, редакция TagilCity.ru пообщалась с главным врачом ЦГБ № 4 Константином Аникиным. Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

