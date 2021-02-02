В Екатеринбурге появятся мобильные пункты вакцинации от коронавируса

Будем выезжать на предприятия, где есть медсанчасти и условия для того, чтобы сделать прививку. Надеюсь, что в течение месяца мы их (мобильные пункты) развернем,рассказала вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева в эфире Е1.