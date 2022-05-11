В детсадах и школах Нижнего Тагила не отменили прогулки из-за смога от лесных пожаров

Занятия физкультурой и прогулки на улице в образовательных учреждениях Нижнего Тагила не были отменены из-за задымления и запаха гари от лесных пожаров.

11 мая юные тагильчане продолжат проводить время на улице, несмотря на то, что город окутал смог от лесных пожаров. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в школе № 100, гимназии № 18, МАДОУ «Радость» и «Гармония». Представители образовательных учреждений отмечают, что распоряжения от Управления образования города об отмене дневных прогулок не поступало, а в части районах города задымление начинает развеиваться. Ученики пока что занимаются, сейчас ветер подул. Постепенно развеивает, рассказал редакции TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Несмотря на задымление, прогулки продолжаются в соответствии с графиком и в детских садах. Представитель объединения «Радость» отметил, что на Северном поселке смога нет, при этом запах гари чувствуют жители всех районов. Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари Напомним, смог от лесных пожаров окутал Нижний Тагил 10 мая. На следующий день газоанализатор редакции зафиксировал в воздухе превышение нормы диоксида азота и синильной кислоты. Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам воздержаться от дневных прогулок — при выходе на улицу следует надевать маску или респиратор. Санитарные врачи советуют свердловчанам меньше гулять и не открывать окна из-за смога

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