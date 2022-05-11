В детсадах и школах Нижнего Тагила не отменили прогулки из-за смога от лесных пожаров

11 мая юные тагильчане продолжат проводить время на улице, несмотря на то, что город окутал смог от лесных пожаров. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в школе № 100, гимназии № 18, МАДОУ «Радость» и «Гармония».
Представители образовательных учреждений отмечают, что распоряжения от Управления образования города об отмене дневных прогулок не поступало, а в части районах города задымление начинает развеиваться.
Ученики пока что занимаются, сейчас ветер подул. Постепенно развеивает, рассказал редакции TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских.
Несмотря на задымление, прогулки продолжаются в соответствии с графиком и в детских садах. Представитель объединения «Радость» отметил, что на Северном поселке смога нет, при этом запах гари чувствуют жители всех районов.
Напомним, смог от лесных пожаров окутал Нижний Тагил 10 мая. На следующий день газоанализатор редакции зафиксировал в воздухе превышение нормы диоксида азота и синильной кислоты. Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам воздержаться от дневных прогулок — при выходе на улицу следует надевать маску или респиратор.